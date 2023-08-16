涉及殺警案的易寶宏，去年服刑過半，獲准移至外役監執行，法務部事後發現易在台北監獄服刑申請到外役監時，竟涉嫌漏未勾選毒品紀錄項目。矯正署說，北監已經提交懲處結果，矯正署已退回再議。另就疑涉公文書登載不實罪已經函送廉政署分案。

矯正署表示，媒體7月報導易寶宏在外役監執行後，法務部長蔡清祥指示法務部政風小組會同矯正署政風室調查易寶宏遴選程序，訪查發現，北監填寫審查基準表時，於「曾有施用、持有、轉讓、製造、運輸或販賣毒品紀錄」之項目勾選錯誤。

對於行政責任部分，北監7月28日召開考績會議懲處相關失職人員。結果報送矯正署審議後，矯正署認為對於相關人員違失情節及懲處結果，未臻周延，另要一併檢討主管監督不周責任，為求審慎已退回北監再議，並責成北監儘速召開考績會核議。

矯正署也說，已就疑涉公文書登載不實罪嫌部分，完成初步調查，8月14日主動函請法務部廉政署分案偵處，廉政署並將就有無涉及貪瀆部分一併查明。

矯正署表示，外役監遴選由各領域專家學者組成的遴選小組，參酌在監行狀、家庭支持、健康狀況等各項因素為全面考量，並非全然依據初核分數而決定。又毒品前科紀錄為審查項目之一，爾後將嚴加審查，按照受刑人接受戒癮治療之成效，作為遴選參考。

對於台東戒治所職員涉及風紀事件部分，台東地檢署7月25日傳訊台東戒治所所長、數名職員及受刑人後，諭知台東戒治所所長及戒護科長具保10萬元，蔡清祥指示矯正署調查。矯正署7月26日、27日由政風人員會同轄區視察至該所實地進行行政調查，並8月8日將該所所長調離現職，靜候調查。

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