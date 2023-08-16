涉及北市信義區夜店殺警案的「星二代」易寶宏，被判刑9年入監，去年服刑過半，獲准移至外役監執行，引發軒然大波，法務部事後發現易在台北監獄服刑申請到外役監時，北監承辦人填寫易審查基準表時，漏未勾選毒品紀錄項目，矯正署針對北監承辦人、相關主管是否有疑涉公文書登載不實罪、或涉貪瀆部分，移請廉政署分案偵處。另北監上月召開考績會，將北監調查分類科、總務科名籍的2名承辦人各記申誡處分，但矯正署認為未檢討相關主管監督不周責任，退回北監再開考績會核議。

資深女星易淑寬的獨子易寶宏，因涉夜店殺警案被判刑9年，在2019年6月入獄，後被調到征陵外役監服刑，基層員警上網爆料砲轟「學長白死了」引發軒然大波。為此，立法院日前三讀通過《外役監條例》修正案，提高遴選外役監標準。

矯正署查出，易寶宏去年8月15日返家探親時，利用個人社群網站帳號標記特種行業聯絡方式而加以宣傳；又於去年12月10日在外與友人飲酒聚會，並拍照上傳社群網站。矯正署在7月12日將易移往花蓮監獄服刑，並取消易在外役監服刑的188天縮刑。另7月中旬，矯正署召開假釋審查委員會，審查易寶宏的假釋案，認為易有多次違規紀錄，未達悛悔有據，依法駁回易的假釋案。

此外，易寶宏事件後，法務部指示法務部政風小組會同矯正署政風室主動調查易的外役監遴選程序，7月8日責請台北監獄提供書面資料，7月11日、18日、19日前往北監實地進行調查。法務部認為，易雖符合報名外役監受刑人之法定門檻，惟北監承辦人填寫審查基準表時，在毒品紀錄項目勾選錯誤。

法務部表示，北監雖於7月28日召開考績會議懲處北監2名承辦人申誡，但矯正署認為，北監懲處議處結果對於相關人員違失情節及懲處結果，未臻周延，另要求一併檢討主管監督不周之責任，為求審慎已退回北監再議，並責成該監盡速召開考績會核議。

另矯正署亦就疑涉公文書登載不實部分，於8月14日主動函請廉政署分案偵處，廉政署將就有無涉及貪瀆部分一併查明。

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