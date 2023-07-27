桃園市政府在2016年舉辦台灣燈會，其中主燈「齊天創鴻運」，在活動結束後移至石門水庫南苑，有民眾批評，園區青山綠水，卻放置一座「不倫不類」的猴年主燈長達7年，簡直破壞風景。市府觀光旅遊局回應，該主燈階段性任務已完成，將規畫拆除作業，預計今年底前完成。

桃園市府在2016年第一次舉辦台灣燈會，該年為猴年，主燈「齊天創鴻運」以西遊記孫悟空為發想，用上萬組燈光控制迴路，打造齊天大聖千變萬化、騰雲駕霧的神態。燈會結束後，工作人員拆解移至石門水庫南苑停車場，龐大的造型不會旋轉也不再發光，一放至今已經7年，前往遊憩的民眾批評，相關單位不維護，不解放在此用意為何，且猴年已經過了這麼久，擺這樣的裝置藝術與石門水庫完全不搭，簡直是「不倫不類」，希望市府盡速拆除。

觀旅局長周柏吟指出，「齊天創鴻運」花燈高度22公尺、底部直徑15公尺，外部由藝術家塑型佐以金屬沖孔蒙皮完成製作，為延續策展效益，配合「南苑夜間公園營造計畫」，期望創造夜間藝術賞景環境而移置，燈組續展至今7年，搭配石門水庫熱氣球與路跑活動等，延續2016台灣燈會在桃園的回憶。因為燈組屬於非永久性結構，評估7年至今階段性任務已完成，將會在今年底以前拆除並進行場地整理，該場域將交還給北區水資源局，執行石門水庫水力發電及新竹聯通管興建計畫。