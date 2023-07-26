第5號颱風杜蘇芮來勢洶洶，今（26）日下午3時暴風圈已經碰觸到恆春半島，氣象局表示，今晚到明日清晨東半部、恆春半島的雨勢最為猛烈，宜蘭、台東、花蓮、恆春半島持續有強風豪雨，明日隨著颱風移動，南部、澎湖、金門地區的雨勢也逐漸增強。

氣象局表示，颱風暴風圈已於下午3時碰觸恆春半島，根據氣象局最新資料，中度颱風杜蘇芮在鵝鑾鼻南方約280公里海面上，以每小時12轉16公里速度，向西北進行，7級風平均暴風半徑280公里，強勁的風雨將威脅到雲林、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東、屏東、恆春半島、澎湖等地。

要特別注意的是，氣象局預報員劉宇其說，東半部、恆春半島今晚到明日清晨的雨勢最強勁，宜蘭、台東、花蓮、恆春半島的強風豪雨不斷，間歇性降雨區域包括西半部山區、南部、北部，明日颱風逐漸移動到台灣西南方海面，南部、澎湖、金門雨勢轉大，要提防強降雨。

另外，中部受到颱風影響較小，但隨著颱風接近，也會出現間歇性降雨。而北部、馬祖受到地形影響有強陣風，台北盆地強風感受明顯，根據氣象局資訊，北部、東半部、恆春半島、金門、馬祖沿海有7到9級的強陣風，台東大武已測得10級強陣風，預估明日台南以南沿海都會有強風出現，提醒民眾注意自身安全。