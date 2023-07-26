受到少子化風暴影響，台灣的大專院校招生愈見艱困，因招生不利而導致退場或瀕臨退場的學校已有暴增趨勢。而比台灣更早面臨少子化浪潮的日本，在約600所私立大學中，已有一半招生不足，更有3分之1陷入虧損。

據《日本經濟新聞》報導，少子化衝擊日本國內大學營運，而根據日本文部科學省的估算，到了2050年，日本大學的入學人數將僅有49萬人，比2022年減少13萬人。日本的大學勢將面臨更激烈的生存競爭，以及更快速的退場淘汰。

對日本私立大學來說，授課費與學費占收入的7成。一旦入學人數減少，經營狀況恐惡化，停止招生並關門的大學料將越來越多。

日本大學的推測入學人數是以未來18歲人口乘以升學率，再加上外國留學生等人數計算得出。日本大學的實際入學人數在2022年為63萬人，但預估到了2040年以後，將減少至49萬到51萬人，減幅達2成之多。

在2022年，日本全國約有800所大學，招生名額為62萬人。若留學率與升學率沒有大幅增加，而招生人數維持現狀的話，預估到了2040年，就會多出19萬個名額，以全部800所學校的平均招生名額來換算的話，約有240所大學名額過剩。