這項數據凸顯，在彌補人口下降方面，外國人在日本社會將扮演比過往更重要的作用。

日本總務省（Ministry of Internal Affairs and Communications）公布截至2023年1月1日的居名人數統計，2022年住在日本的本國籍人士有1億2242萬人，較前一年減少約80萬人，連續14年出現下滑。

資料顯示，這是日本首次出現，在全部47個都道府縣的居民人數都呈現下降的情況。

日本人口數在2008年達到高峰，在那之後因出生率低而開始下滑，並在去年創歷史新低。

數據顯示，截至2023年1月1日為止，在日本居住的外籍人口達299萬人，比去年同期增加10.7%，這是總務省10年前開始追蹤非日本籍人口以來最大的年增幅度。

日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）已將扭轉國內不斷下降的出生率當作首要任務，因此儘管國債高築，政府仍計劃每年撥出3.5兆日圓（約新台幣7760億元）款項，專門用在幼童照護和父母育兒等措施上。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1120726