環保署8月22日改制為環境部，首任部長是由甫卸任中興大學校長的薛富盛出任。對於自己為何能出任環境部長，薛富盛今天表示，確切原因不曉得，但他在中興大學校長任內成立全亞洲第一個循環經濟研究學院，對未來他負責環境部工作很有幫助。

教育部今天舉行國立大學卸、新任校長聯合交接典禮，薛富盛將中興大學校長的職務交給詹富智。教育部長潘文忠表示，薛富盛擔任興大校長8年內，讓學校變強變大，不但成立電資學院、循環經濟學院，還擴增兩個校區，卸任後將開始承擔環境部的重責大任，他表示恭喜也感謝。

薛富盛過去擔任中興大學校長8年，一直是在高教領域，為何會被拔擢為環境部長？薛富盛今天接受媒體採訪時表示，「確切原因不曉得」，不過他對於任何職務，都會全力以赴。

薛富盛提到，他擔任校長任內，配合國家重點領域研究學院方面，除了推動半導體領域的發展，中興大學是全台、全亞洲第一個成立循環經濟研究學院的學校，看到國際未來發展趨勢而走在時代的尖端，這對未來他在環境部的工作很有幫助。

來自高教領域的薛富盛出掌環境部後，如何借重大學的力量來推動政務？薛富盛表示，環境部將積極落實2050淨零排放的目標，而台灣高教有相當多的人才，以後環境部大學的合作會非常密切。

薛富盛說，以後不管是在淨零排放、循環經濟及資源再利用等領域，大學端都會有充分的能量和產業結合，而環境部也將考量產業及環境的需求後，鬆綁一些規定，以建造更美好的台灣。

薛富盛也表示，歐盟今年10月起要求輸往歐洲的一些產品必須檢附碳足跡報告，因應這種趨勢，本月7日台灣碳權交易所將在高雄成立，同時2026年起，我國要開徵碳稅，收取的標準，他會廣聽各界意見後才做成決策。