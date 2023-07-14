三重淡水河畔自行車道的仙丹花現正盛開中，嬌豔的火紅色花朵隨風搖曳在藍天白雲的炎炎夏日之下，把河濱點綴的耀眼動人，讓前往河濱散步運動的民眾享受最「火熱」的視覺饗宴，若怕白天太熱，新北市高灘處建議民眾也可挑選傍晚時前往觀賞。

仙丹花盛開於夏季及秋季，性喜溫暖炎熱的氣候，恰好與火紅色的外觀呼相呼應，多盛開在夏季與秋季，且仙丹花期長，盛花期可延續到11月下旬之間，花冠呈高高腳杯形，具有高度觀賞價值。仙丹花的花語則象徵著團結及獲得新生。

新北市高處長張修銘表示，淡水河畔沿線景致優美，騎乘自行車遊覽河濱公園時，一旁還能有嬌豔美麗的仙丹花點綴陪襯，藍天白雲搭配火紅色的花朵，更顯活力朝氣，此外，從忠孝碼頭騎乘自行車至重陽橋周邊約4公里左右，喜歡花花草草的民眾更是不能錯過。

高灘處也提醒民，觀賞美麗花海及裝置時，記得展現公德心切勿亂丟垃圾、採摘或踐踏花苗，共同維護環境。