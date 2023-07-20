女大生等冷氣時，遭到17樓墜落的冷氣砸死。（中時新聞網即時新聞YouTube）

新北板橋新埔捷運站前今（20）日發生冷氣墜17樓砸死女大生事件，消息曝光後引發熱議。事實上，今年5月台中逢甲也曾發生13台冷氣室外機整排掉落的意外，當時房市專家Sway警告，看到冷氣室外機亂裝外牆，不要住他樓下或是經過正下方，「因為你不知道死神何時降臨，但明明可以避免一場災難」，一位冷氣師傅則感嘆，大多的客人都把室外機視為垃圾，要不是工會有相關要求，很多人還是會要求師傅安裝在外。

Sway當時在臉書粉專「Sway房市觀測站」發文指出，「看到外牆有冷氣室外機亂裝，這種惡鄰居請不要住他樓下，也不要經過正下方，因為你不知道死神何時降臨，但明明可以避免一場災難」；同時他也說明，為了貪圖陽台面積而把冷氣室外機裝在外牆上，遇到地震搖晃可能導致螺絲鬆脫，進而因為潮濕天氣導致住家漏水、外牆壁癌，接著冷氣就可能掉落。

Sway分享，過去他任管理委員時，有2樓住戶在女兒牆裝設室外機，除了鄰居投訴，他也警告「如果砸中你家小孩是你的事，但如果砸到任何走過去的人，你這輩子都賠不完」，不過屋主仍不願拆除，直到一陣強風吹得冷氣搖晃一下，屋主才嚇得馬上改善。

另外有一位自稱冷氣裝修師傅的男子透露，冷氣的維修、安裝最好是在陽台，「但是大多的客人都把室外機視為垃圾」，認為這樣陽台空間才寬敞，能不要看到就不要，甚至還有危險安裝，「要不是工會有明訂安全安裝規則，不然原廠表示不修，現在很多住戶還是會這樣要求我們這樣安裝」。