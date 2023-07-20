新北市板橋區新埔捷運站前今（20）日下午發生一起驚悚命案。一名22歲黃姓女子在等公車時，不慎遭17樓掉落的冷氣機砸中，當場失去生命跡象，而一旁的姊姊目睹驚悚過程，撥打119報案後，驚嚇哭喊同時立刻蹲地幫妹妹實施CPR，但黃女送醫搶救後仍因傷重宣告不治。轄區海山警分局已將31歲李姓冷氣工人帶回偵訊，調查事發經過，將以過失致死罪嫌偵辦。

警方調查，新埔捷運站2號出口旁大樓17樓住戶今天找來工人換裝新冷氣機，下午1時許李姓工人在安裝窗型冷氣時，過程中不慎整台冷氣機從17樓掉落，不偏不倚砸中在民生路公車站等公車的21歲大學生黃姓女子，女子頭部重創、雙腿骨折，現場已無生命跡象，隨後緊急送往亞東醫院急救，不幸於2時10分宣告急救無效。

據悉，家住八里的黃女與姊姊一起在等公車要前往新店，突然冷氣機從高空落樓，姊姊目睹身旁的妹妹遭受重擊，當場無生命跡象，急忙打119求援，並馬上幫妹妹進行CPR按壓心臟，直到救護人員到場接手，姊姊崩潰痛哭，陪同上救護車趕往醫院。

李姓工人供稱，從事冷氣裝修工作約3年，今天已將窗型冷氣裝上窗架並鎖上螺絲，疑似螺絲沒鎖緊，導致冷氣機向外倒下墜落。