畫面曝光！17樓冷氣直墜砸中女大生 物理老師：相當被11隻大象重壓

新北板橋新埔捷運站前今（20）日發生冷氣墜17樓砸死女大生意外，一位22歲黃姓女大生當時在公車站牌旁等車，沒想到由於工人沒有妥善固定，釀成女大生被墜落冷氣砸中慘死。對此，新北市牙醫師公會理事林子盟感嘆，「你敢安心走在大樓底下嗎？」，除了今天，台中逢甲今年5月、台北民生社區2021年都曾發生冷氣墜落意外，林子盟直言此事又是一樁「行人地獄」，就算有了人行道，也可能有高空墜落物導致致命危機。

林子盟在臉書粉專發文表示，「你敢安心走在大樓底下嗎？」，冷氣機從17樓落下是很可怕的事，「更可怕的是，冷氣戶外機墜落早就不是新聞」，台中逢甲5月曾發生整排冷氣機掉落砸毀8車的意外，台北民生社區2021年也曾發生冷氣機連著雨遮崩塌的意外；林子盟指出，大樓外頭加掛冷氣戶外機，是台灣從北到南的常態，羅斯福路上的勞保局大樓外牆上就有好幾個疙瘩側立懸掛在高空，公家單位尚且如此。

林子盟說明，其實牙醫師最不喜歡做單臂懸空的假牙，因為隨著每次咀嚼，產生沒有支撐的力矩，前頭的支柱牙會越來越搖，「更何況是單靠懸臂，要忍受風吹雨淋的戶外機支架？」；林子盟提到，其實多年前各大樓開始出現磁磚防護網，更絕的還設立「此處容易有磁磚墜落，請快速通過」的標語，但這並非山區道路而是市區大樓，應該和日本一樣定期外牆拉皮、更新破損磁磚。

林子盟強調，從一開始的磁磚到現在的冷氣機，隨著風吹日曬的老化，或是裝置時的不當施工，走在路上變成玩命的體驗，「行人地獄！不只是有沒有人行道，而是有了人行道，也可能有高空墜落物」。