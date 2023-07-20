畫面曝光！17樓冷氣直墜砸中女大生 物理老師：相當被11隻大象重壓

22歲政大黃姓女學生今(20日)等候公車，遭17樓掉落的冷氣砸死，引起全國注目。如今有住戶爆料，指出大樓管委會早就明文規定，公車站一側的外牆不得裝設冷氣，該名房東明顯違規，是肇事主因。

新北工務局指出，針對建案施工及裝修作業部分，確實有相關規範，但冷氣安裝作業，屬於兩者之外目前無法可罰。不過根據《ET新聞雲》報導，該棟大樓的住戶透露，管委會早有白紙黑字公告，強調「空調主機與其管線不得安裝於大樓外牆上」，住戶要安裝前，必須先向管理中心報備，確認可以安裝的位置。

不少網友看到後怒吼，要求房東出來面對：「房東害死人，不會良心不安嗎」、「垃圾房東該移送法辦」、「一命抵一命」、「根本蓄意殺人」。

20下午，22歲黃姓女大生在等公車時，慘遭上方17樓正在裝設中的冷氣室外機砸中頭部，當場失去生命跡象，姐姐在一旁目擊全程崩潰，急忙上前CPR搶救，但仍回天乏術。