披薩是許多人到美式賣場好市多消費的必買美食之一。一位男子近日到好市多買了一片單片的海鮮披薩，結果卻讓他相當不滿，「連一點點起司都沒有」，直呼以後不會再買好市多的披薩，不過照片曝光後卻遭網友罵翻，指出披薩上明明鋪了很多起司他卻沒看到，根本是他自己眼睛有問題。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，某天他到好市多高雄店消費，沒想到海鮮披薩的實品卻讓他覺得有夠誇張、以後不會再買，原來原因就是「連一點點起司都沒有」！

不過仔細觀察照片可以發現，原PO拿到的披薩上明顯鋪了起司、洋蔥絲、蟹味棒、玉米、青豆、鮪魚、蝦仁等各種食材，配料相當的豐富。

對此，許多網友紛紛回應，「原本想說點什麼還是算了」、「其實你可以去退卡了！就不會在這裡發廢文了！」、「為什麼我看的到起司，我眼睛業障重」、「下面不是起司是塑膠嗎？」、「哪裡沒起司…你是不是沒看過融化的起司」、「有時候我真的覺得好市多的會員太多了」、「我寧願你說為什麼要放青豆有夠誇張」。