新北私幼餵藥案毛髮檢驗結果出爐，新北地檢署今公布36名幼童全數未檢出苯巴比妥等47種巴比妥類及苯二氮平類藥物。對此結果，該幼教集團透過律師發出聲明稿表示，將以本次事件惕勵自我，同時也感嘆商譽受損，希望如此龐大的代價能讓教育回歸良善本質，也喚醒大眾對孩童日常用藥安全的省思的重視。

聲明稿指出，身為品牌總公司，最在意的是幼生的健康與安全，感謝本次事件所有調查辦案人員的辛勞，未來面對幼童衛生與安全更會戰戰兢兢，以本次事件為師惕勵自我，盼能重新取得家長與大眾的信任。

幼兒園總公司強調，「幼吾幼以及人之幼」是一直以來的辦學理念，任何對幼生不利的事絕不允許，對於這段期間家長的各種擔憂感到抱歉，但身為品牌商，對幼生、家長、老師及各園校都是責無旁貸，所以第一時間便派同仁到場了解，獲得加盟園的回覆都是並無不法餵藥行為，也配合新北市教育局進行幼生安置，將幼生及家長的權益放在首位。

而這段時間的靜默並非停下動作，反而是全面檢視與檢討，對全台旗下幼兒園進行健康安全訪視，後續也會啟動系列守護幼生健康安全的計畫，並陸續將詳細內容向園生家長報告知曉。另外也投入投入3百萬元成立「安心專案基金」，在律師與會計師見證下，交付公正第三方執行，用於事件支持及相關公益活動。

最後，該公司也感嘆，雖樂見媒體報導「事件是場烏龍」，身為具多年公信力的教育品牌，必須捍衛品牌商譽，對於惡意抹黑栽贓之特定人士，將保留法律追訴權，於必要時，盼以司法方式恢復本公司名譽。但難過的是在承擔莫須有的污蔑罪名後，事漸廓清之際，僅得到輕描淡寫用「烏龍」二字做為事件收尾，對公司以及許多幼教從業人員和老師造成莫大傷害，撕裂了社會信任、造成社會對立，只盼商譽受損的代價，是能讓教育回歸良善本質，也喚醒大眾對孩童日常用藥安全的省思和重視。

新北教育局也回應，6月8日宣布廢止該園設立許可，裁處15萬元罰鍰，主要是考量有8名幼兒在園驗出藥物反應，且跨4班包含幼幼、小、中、大班。為維護幼生健康安全，認為已違反幼兒教育及照顧法，以保護學童為最高標準進行裁處。

因6月6日召開藥物檢驗專家諮詢會議，而台北榮總毒物部在6月15日建立血液中苯巴比妥質譜儀分析方法。因此，在6月上旬並無醫院可提供質譜儀進一步複檢，當時是以8名幼兒在園驗出微量反應作為依據進行處分。

最終司法調查結果出來，該園若有疑義可進行行政救濟措施。

聲明全文如下：

（一）首先，感謝新北及士林兩個地檢署承辦檢察官這段時間的辛苦，最新的毛髮檢測結果出爐，所有學童都未驗出毒物，身為品牌總公司，我們一直最在意的是幼生的健康與安全，感謝所有調查辦案人員的辛勞，未來我們面對幼童衛生與安全更會戰戰兢兢，以本次事件為師惕勵自我，盼能重新取得家長與大眾的信任。

（二）『幼吾幼以及人之幼』一直是吉的堡辦學理念，愛您的小孩就如同對待自己的小孩，任何對幼生不利的事我們絕不允許；這段期間家長的各種擔憂，同樣也是我們的急切煎熬，對於大家的不安，我們感到抱歉！身為品牌商，對幼生、家長、老師及各園校都是責無旁貸。事件第一時間，園務組同仁就立即到園所了解狀況，且加盟園的回覆都是並無不法餵藥行為，而我們也配合新北市教育局進行幼生安置，將幼生及家長的權益放在首位。

（三）這段日子的靜默並非停下動作，而是全面檢視與檢討；在第三方護理師隨同下，公司園務組對全台吉的堡幼兒園進行健康安全訪視，要求各園所務必符合法令規章，更加強化各種對園校的監督控管，並於日前全數完成檢核，敬請各園家長安心。我們持續研擬各種方案，並啟動『吉的堡安心守護計畫』包含了『健康安全環境巡查與管理機制』、『必要託藥之標準流程』以及「幼兒照護健康安全訓練及講座」、『親師生安心打勾勾』等一系列守護幼生健康安全的計畫，詳細內容將陸續向園生家長報告知曉。

（四）雖事實逐步被還原、真相逐漸清朗，但本公司為宣示我們對幼生健康安全的重視，在此宣布將投入新台幣參百萬元成立『安心專案基金』，在律師與會計師見證下，交付公正第三方執行，用於事件支持及相關公益活動。

（五）經過檢警的這段時間的辛苦協助釐清事實，也有眾多媒體陸續報導『事件是場烏龍』，對此，我們喜聞樂見，彷彿在黑暗隧道中，終於盼見出口的光明！總公司與品牌園校皆用心辦學，絕無外界質疑，所謂“總公司指示園所不法餵藥”、“系統性共同操作不法餵藥”等，相關指控已嚴重毀損本公司及品牌園校之名聲，身為具多年公信力的教育品牌，我們必須捍衛品牌商譽，對於惡意抹黑栽贓之特定人士，本公司將保留法律追訴權，於必要時，盼以司法方式恢復本公司名譽。但難過的是在承擔莫須有的污蔑罪名後，事漸廓清之際，僅得到輕描淡寫用『烏龍』二字做為事件收尾，這背後承擔的卻是本公司以及許多幼教從業人員和老師的莫大傷害，撕裂了社會信任、造成社會對立，我們亦需要花更多的心力去挽回大眾與家長的心；只盼商譽受損的代價，是能讓教育回歸良善本質，也喚醒大眾對孩童日常用藥安全的省思和重視。危機事件終將落幕，吉的堡總公司也會堅持走在教育以及孩童健康安全的正確道路。期待我們能成長為社會各界所指教與期盼的教育機構。感謝各界對此事件的關切，也謝謝在此次事件中支持吉的堡的各方幼教先進、團體以及老師和家長，致萬分謝意。」