一名王姓男子去年觀賞舞蹈表演時，將手機鏡頭朝上平放在舞台上，竊錄在舞台上表演的4名女舞者的裙底風光，遭到其中3人提告。台北地院審結，依無故以錄影竊錄他人身體隱私部位罪，處拘役50日，得易科罰金5萬元。緩刑3年。另須提供160小時義務勞務及接受5場法治教育。

判決書指出，王姓男子去年9月晚間前往西門一處小型表演場館欣賞表演，未料王男將手機平放在舞台上，鏡頭朝上拍下表演團體女舞者的裙底，共有4女受害，其中3人憤而提出告訴。

台北地院審理時，法官指出，王男雖欣賞表演者，卻不尊重表演者的身體隱私權，逕自竊錄對方身體隱私部位，造成其身心受創，考量王男犯後坦承所有罪行，與其中2名被害者達成和解等一切情狀，認為刑期暫不執行較適當，依無故以錄影竊錄他人身體隱私部位罪，處拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，另須於判決確定的2年內，提供160小時義務勞務，並接受5場法治教育。可上訴。