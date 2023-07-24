農友在凌晨3、4時天未亮，就到田裡搶收牛番茄，強調現在嚴重缺工，自己採比較快。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

仁愛鄉夏季蔬果，如青椒、牛番茄、櫛瓜、敏豆等，不僅怕風雨，更怕交通中斷運不出去。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南瓜能暫時儲存，但不能放的苦瓜、絲瓜等，將加緊採收出貨。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

杜蘇芮颱風將襲台，南投縣埔里鎮、仁愛鄉農友趁著颱風前搶收農作物，甚至有全家總動員，要在外地工作的子女請假回家幫忙，農友說：「先收先賣，落袋為安，減少損失。」仁愛鄉農會24日也增派人、車協助農民運銷，平均到貨量約50噸，24日到貨量增3成、約70噸。

杜蘇芮颱風23日晚間8時增強為中度颱風，暴風圈也擴大，路徑往南修正，中央氣象局預估24日晚間發布海上颱風警報，25日中午前發布陸上颱風警報，每年6月至10月是高山夏季蔬果產期，因此南投縣農民趕在颱風來襲前趕緊採收。

仁愛鄉夏季蔬果包括高麗菜、青椒、牛番茄、櫛瓜、敏豆等，不僅怕風雨，更怕颱風導致交通中斷農產品運不出去。農民說，凌晨3、4時天還沒亮，他們就打著頭燈稻田裡搶收牛番茄、青椒，能採多少算多少。

埔里鎮大坪頂台地除了百香果，還栽種苦瓜、絲瓜、南瓜等作物，不僅怕雨水過多裂果，這幾天也搶著採收。農友說，保存期較久的南瓜，還能暫時儲存，不能放的苦瓜、絲瓜等，這兩天加緊採收出貨，出貨後還要忙著檢修網室做防颱準備。

仁愛鄉農會表示，預估颱風前到貨量將暴增，早已增派人車因應，平時到貨量約50公噸，24日到貨量增3成、70公噸，所幸前往產地協助農民載運農作物的5輛運銷車增為8輛，運往蔬果批發市場的大型車輛也從5輛增為7輛，全力協助農民。