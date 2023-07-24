為降低未來再發生類似事件的可能，良維表示，未來除降低外包廠內庫存量外，亦將隨機展開庫存盤點作業，另針對非自製部分，也擬改採由加工廠自行採購原銅進行加工，再由良維向加工廠購入加工後半成品的合作模式。

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