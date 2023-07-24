為降低未來再發生類似事件的可能，良維表示，未來除降低外包廠內庫存量外，亦將隨機展開庫存盤點作業，另針對非自製部分，也擬改採由加工廠自行採購原銅進行加工，再由良維向加工廠購入加工後半成品的合作模式。
外加工廠惡意倒閉 良維子公司良穎電子受累
良維（6290）24日晚間公告其旗下子公司良穎電子驚傳遭其外加工廠深圳中原號磁線公司惡意倒閉，恐致良穎電子產生存貨損失，對此，良維表示，初估良穎電子將因此蒙受約945萬元人民幣（折合台幣約4,120萬元）的損失，另為降低損失，良穎現正洽詢律師準備訴訟中。
良維（6290）24日晚間公告其旗下子公司良穎電子驚傳遭其外加工廠深圳中原號磁線公司惡意倒閉，恐致良穎電子產生存貨損失，對此，良維表示，初估良穎電子將因此蒙受約945萬元人民幣（折合台幣約4,120萬元）的損失，另為降低損失，良穎現正洽詢律師準備訴訟中。
為降低未來再發生類似事件的可能，良維表示，未來除降低外包廠內庫存量外，亦將隨機展開庫存盤點作業，另針對非自製部分，也擬改採由加工廠自行採購原銅進行加工，再由良維向加工廠購入加工後半成品的合作模式。
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