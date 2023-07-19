警方在蘇女的林姓同夥住處，搜出改造槍械和工具等。（讀者提供／台南傳真）

蘇女與新男友李男、陳女等人共組販毒集團，以汽車旅館、飯店作為據點。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市刑事警察大隊去年底查獲一對販毒鴛鴦，吳男另案入監服刑後，其獲交保的蘇姓女友，竟另起爐灶，轉與李男、陳女共組販毒集團，專案小組今年初陸續查緝蘇女、李男等人到案，日前再緝獲林姓同夥時，成功槓上開花，於其住處發現成品、半成品改造手槍各1支和大批改造工具，現場宛如是小型兵工廠。

警方溯源毒品案件，去年12月8日逮獲藥頭吳男、蘇女這對毒鴛鴦，吳男是毒品通緝犯，逃亡時還借用他人身分，將其健保卡「變臉」，上頭照片換成自己的頭像，以躲避查緝。而在吳男服刑期間，獲得交保的蘇女，繼續與新男友李男、陳女等人販毒，並以汽車旅館、飯店作為據點，以及使用友人身分躲藏。

警方今年3、4月間發動第二波拘捕行動，陸續逮捕蘇女、李男和陳女到案，經月餘追查，本月再緝獲林姓同夥和7名藥腳，其中在林嫌歸仁住處，警方起獲成品、半成品手槍各1支和改造工具、零件，全案依涉嫌毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、偽造文書等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據悉，林嫌本身具有冷氣、電器維修師背景，為避免因毒品交易買賣糾紛，遭黑吃黑擁槍自重防身，因此透過網路購買槍枝零組件，自學改造槍械技術製造改造手槍，他改造的非制式手槍經初步檢視，確定槍枝結構完整，能正常擊發且殺傷力，警方後續也會追查是否涉及槍枝販賣。

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