台鐵太魯閣號出軌事件如今已事隔兩年，當時造成49死213傷的悲劇，今（1）日傳出從事故車廂內找到死者頭蓋骨的碎片，當中還有多件遺物，當中包含21歲的罹難者憲兵莊建致的遺物，他當時隨身帶著和女友的照片，而家屬也透露當時弟弟是休假要回台東的家因此罹難。

當時莊建致憲兵是最後一名離開列車的罹難者，被深埋4天，當時家屬鏡頭前痛哭找不到弟弟。（圖／翻攝畫面）

台鐵太魯閣號出軌造成近60年來最嚴重死傷事故，當時造成49死、213傷的悲劇，今日鑑識人員重新在車廂中採證，發現了9塊罹難者頭蓋骨碎片，還有多件遺物，證實屬於21歲的憲兵莊建致，當時他卡在第六節車廂，受困清水隧道4天，也是此起事件最後離開的罹難者。

當年服務於台東憲兵隊台東罹難者莊建致，遺體由台東警方警備車前導下，從花蓮運回台東，車隊特別繞行經過台東憲兵隊及其住家，最後送往台東市立殯儀館。數十名憲兵站在大門外列隊敬禮，並目視車隊通過，由台東警備車引導下，莊姓罹難者遺體車隊緩緩通過憲兵隊前方。不少人也注意到，憲兵隊的跑馬燈也特別打上「莊建致上兵任務結束」，在警車、憲兵隊列車引領、及同袍的注目禮下，陪同他走完人生最後一程，場面莊嚴肅穆。

如今找到他的遺骸與過去貼身帶著身邊和女友的合照，莊建致的家屬也接受《ETtoday》訪問，表示當時他在五股憲兵學校受士官訓，要回台東老家因此搭上該班列車，並表示照片應該是弟弟隨身攜帶的，會去領取弟弟的東西。也透露弟弟的女友當時受傷很深，會私下跑去靈骨塔看弟弟，甚至兩人直到出事前兩分鐘都還在傳訊息，認為弟弟女友無法接受這樣的狀況。

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