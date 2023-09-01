台鐵太魯閣號事故車廂昨日發現疑似頭蓋骨，引起熱議。行政院副院長鄭文燦1日席「2023台北3C電器空調電腦影音展」開幕典禮時受訪直言，這是不應該出現的狀況，包括交通部台鐵局、運安會都應該做更徹底地調查。

台鐵太魯閣號408車次2021年發生事故釀49死、213傷慘劇，損傷最嚴重的第7、8節車廂放置於桃園富岡機廠保存。由於昨天在車廂內發現一塊疑似頭蓋骨，鐵警刑大與台鐵人員1日集結在富岡機廠重啟搜查，罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」委任律師凃冠宇表示，截至上午11時已搜完第8車廂前半段，初步了解，今又找到4塊疑似頭蓋骨。

王國材今天說，他自己好幾次去現場，事故車廂內是很亂的，雖說台鐵的觀念是保留原物就不要再動，但是罹難者遺骸沒有清理乾淨是很嚴肅的事，對罹難者是很不敬的。原來花蓮地檢署檢察官現在已經調到北部，今天也是他去看，希望趕快亡羊補牢，從上到下過程中一定有疏忽掉，給罹難者和其家屬一個清楚的交代。