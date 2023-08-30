台鐵2021年4月2日太魯閣號事故造成嚴重死傷，促成台鐵局轉型為台鐵公司，明年元旦正式掛牌，交通部長王國材說，外部監督委員會也已經成立，由2名罹難者家屬及前交通部長賀陳旦共同擔任召集人，委員會有13名成員，交通部次長、台鐵局代表參加會議時，都要將安全改革進度逐項向委員會報告。

王國材表示，台鐵在2021年4月2日的太魯閣號事故造成很大傷亡與遺憾，讓民眾有安全交通環境是交通部該做的事情，這2年多雖有建立安全管理系統、第三方評鑑制度等，但還是不夠，因此做了組織改革，家屬化悲憤為力量則給了交通部很大的動力。

王國材說，JR西日本於2005年發生福芝山線事故，造成107人死亡、562人受傷。18年來，罹難者家屬成立的「4.25網路」組織實際參與調查事故發生原因、投入安全改革工作，協助JR西日本落實安全改革作為，福知山線事故前，日本鐵道每年平均有133次事故，2021年降到29件，事故發生率減了78％。

王指出，過去台鐵參考航空安全管理系統（SMS），但台鐵要把安全文化落實到每個員工，還有很大距離，日本專家也談到JR西日本公司內的謊言文化，到18年後還是會發生，可見改革是很漫長的工作，希望台灣能吸取到日本好的經驗，人家已經走了18年，或許我們不用這麼久。

至於台鐵的外部監督力量，由罹難者家屬、專家學者等13人組成「外部監督台鐵安全改革委員會」，由前賀陳旦與2名罹難者家屬共同擔任召集人。王國材強調，已請督導鐵路的政務次長胡湘麟、台鐵局長杜微都要參與委員會會議，報告台鐵改革進度。