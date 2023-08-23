警方調查，洪嫌本身就有在買賣象龜，疑從網路上看到其他同業的訊息，19日晚間從台中南下行竊，再販售牟利。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市下營區日前有民眾在龜園飼養的15隻象龜遭竊，警方調閱周邊監視器，鎖定一名30歲的洪姓通緝犯涉有重嫌，警方前天遠赴台中到洪嫌住處將人緝獲，並找到8隻象龜，另7隻象龜也成功尋回，訊後將洪嫌以竊盜案移送台南地檢署偵辦。

警方20日凌晨接獲周姓民眾報案，指稱自己養的15隻象龜遭竊，由於被害人的龜園位處偏僻，附近監視器不多，警方仍很快就掌握涉案車輛的車牌號碼，發現洪嫌當晚駕車，獨自將15隻象龜搬到車上載走。

洪嫌本身就有在買賣象龜，疑從網路上看到其他同業的訊息，19日晚間從台中南下行竊，再販售牟利。警方前天遠赴台中洪嫌住處埋伏，順利將人逮捕，並在住處找到象龜8隻，以及販賣象龜所得20萬元、手機2支、作案雨鞋１雙、涉案車輛的行車記錄器記憶卡1張。

警方也透過網路找到向洪嫌購買象龜的蔡姓男子，尋回其他失竊的象龜。被害人說，這15隻象龜市價預估200多萬元，感謝警方能將全數象龜追回，否則損失慘重。