警方查獲現金、平板等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警內湖分局東湖派出所日前接獲民眾報案，指住家深夜遭侵入竊取財物，警方立即沿線調閱監視器影像，並鎖定涉案機車，火速將49歲陳姓嫌犯查緝到案。

警方調查，陳嫌從新北市三峽一路騎乘機車尋找下手目標，深夜22時許在內湖區安康路巷弄內民宅，使用鐵剪破壞後門鐵鍊後進入屋內行竊，搜刮現金3600元及手機、平板等電子3C產品得手後逃逸。

員警張毅恒、張瀞云及劉仲豪調閱過濾監視器後，立即掌握涉案機車，鎖定陳嫌身分後，循線至三峽將他查緝到案，現場起獲現金、平板電腦及鐵剪等贓證物，詢後依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

內湖分局表示，民眾應定期檢視住宅安全性，警方有提供「治安風水師」住家安全檢測服務，例如門、鎖、窗材質的優劣與裝置的方式是否得宜，屋內外及後巷是否有攀爬入內的可能等，另外也建議屋內最好加裝警報器、保全系統等電子防盜設施，以增加住宅的監控與標的物的防禦性，讓宵小無機可趁。