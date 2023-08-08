美國白宮今天宣布，「美台21世紀貿易倡議首批協定執行法案」已由美國總統拜登簽署，正式完成立法。外交部表示，美國行政部門及國會對該倡議展現高度重視，以及對強化台美經貿關係的強烈支持，在第一階段完成後，雙方將持續就其他議題進行協商。

歷經一年的協商談判，台美雙方在今年6月初，透過美國在台協會（AIT）和駐美代表處，在美國華府簽署《台美21世紀貿易倡議》第一批協定，美國白宮今天宣布，相關實施法案，已經獲得總統拜登簽署生效。

對此，外交部發言人劉永健表示，對於美國行政部門及國會對「美台21世紀貿易倡議」展現的高度重視，以及對強化台美經貿關係的強烈支持，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

他說，台美關係立基於共享價值及共同利益，一向緊密友好，近年來在雙方共同努力下更加堅實、穩固。台美21世紀貿易倡議首批協定為雙方自1979年以來所簽署結構最為完整的貿易協定，也是深化台美經貿關係的重要里程碑。

外交部強調，在第一階段完成後，雙方將持續就其他議題進行協商，共同推動台美經貿關係深化發展，並提升雙方夥伴關係。