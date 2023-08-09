外交部提供

臺灣亞洲交流基金會今天舉辦成立5周年活動及論壇。外交部長吳釗燮表示，「新南向政策」結合政府、企業及民間各界力量，有效深化多元夥伴關係。「臺亞會」積極扮演新南向國家智庫的角色，期許」在未來5年為台灣結交更多志同道合、互助合作的夥伴及朋友。

行政院經貿談判辦公室政委鄧振中、立委羅美玲、外貿協會董事長黃志芳、馬來西亞台商總會總會長林凱民及新南向國家的多位駐台使節等今天都應邀出席活動。

吳釗燮表示，自2016年蔡英文總統就任後即積極推動「新南向政策」，與新南向國家分享台灣在經貿投資、農業技術、公衛醫療、教育文化、綠能及氣候變遷等各個領域的成功經驗，深化台灣與新南向國家的連結。

他說，「新南向政策」結合政府、企業及民間各界力量，有效深化多元夥伴關係。2018年「臺亞會」在蔡總統期許下成立，積極舉辦年度「玉山論壇」，有效提升「新南向政策」的國際能見度，並促進各國與台灣共同思考亞洲的願景。

此外，吳釗燮指出，「臺亞會」也積極扮演新南向國家智庫的角色，與印度、印尼等國智庫舉辦政策對話，以及簽署合作備忘錄，建立台灣與新南向國家智庫社群的連結，讓我國優質的國際形象為更多國際人士所關注。

「臺亞會」董事長蕭新煌致詞表示，今年是「新南向政策」推動7年的重要里程碑，也是各界檢視「臺亞會」5年來執行該政策成果的重要時機。

他說，「臺亞會」透過「公民社會鏈接計畫」、「智庫交流合作計畫」、「亞洲青年領袖計畫」、「文化藝術交流計畫」及「亞洲區域韌性計畫」五大核心行動計畫，擴大與新南向及理念相近國家的交流，成果豐碩。

第七屆「玉山論壇」將於10月11日至12日在台北舉行，屆時將展現台灣在「新南向政策」下與國際對話的成果，以及「臺亞會」與亞洲深耕聯盟夥伴推動該政策，促進台灣與新南向夥伴國之間的協力共榮。