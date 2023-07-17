經濟部長王美花今日參加商總舉辦「2023行政院長與商業領袖座談」會前接受採訪之前，外界關心，台積電高雄廠製程將改為二奈米。王美花表示，之前已經表達過，台積電在台灣投資、高雄投資，先進製程在台灣生產、主要產能在台灣，台灣是台積電的生產基地。

至於詳細情形、具體項目由台積電說明，但是台積電的投資會讓台灣產業、供應鏈更深化。

至於工商界批評，很多綠電被大企業買走。王美花則回應，經濟部持續開發，至於中小企業很多機制改善當中，積極媒合中小企業買到綠電國營事業土地、財政部國有土地，開發的綠電會留三成讓中小企業採購，確保中小企業可以買到綠電。

王美花表示，半導體持續在台灣投資，政府產業與很多溝通密切合作，絕對不是消費，比如建廠計劃，在建廠之前要協調用地、水電設施與網路，與產業密切合作，絕對沒有消費問題，用電都在盤算之中。

蔡總統上任以來開發很多電源，包含綠電、天然氣電廠為，因應產業、台商回台電力的需求。