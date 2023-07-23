長年旅居歐洲的諮商心理師邱意婷與匈牙利籍丈夫石丹尼，由於新冠肺炎疫情決定在2021年回台定居，兩人常以故鄉料理解思鄉愁，日前還受台北市士林區公所邀請，向民眾教導如何用台灣食材製作石丹尼的家鄉菜「希臘沙拉」與「普切達」，以及兩國食材、飲食習慣差異。

石丹尼同時擁有匈牙利及英國籍，但在倫敦旅居長達11年，期間與邱意婷相識、結婚，未料倆人結婚才1個月左右，即面臨失業、英國因新冠肺炎封城的窘境，最後考量到諮商心理師在歐洲不易發展，決定移居台灣。

石丹尼與邱意婷分享台灣與歐洲飲食差異，像是台灣常使用大蒜、醬油、辣椒醬等重口味調味料烹飪食材，並習慣共享桌菜；歐洲則是食材搭配方式及上菜順序固定，並習慣以羅勒、迷迭香、薄荷等為食材增添風味，舉例而言，匈牙利菜餚經常使用紅椒粉，利用其淡淡水果味製作燉菜跟燉肉。

邱意婷補充，匈牙利由於地形關係少有海鮮，飲食多以肉類為主，即使有魚類也都是進口，價格昂貴，因此丈夫來台後相當享受吃當地生魚片，不只價格較便宜，品質也穩定。

經歷歐洲與台灣大不同生活環境，夫妻倆鼓勵民眾多嘗試不同國家美食，不只能開闊眼界，也能深度了解一個國家的文化。

石丹尼則分享，來台灣後發現許多餐廳只開到晚上8至9時，每次下班後都碰到關門，相當可惜；有時走在巷子裡，偶有大車開進來，對行人不太友善。但台灣治安良好，某次不小心在超商丟失錢包竟能順利找回來，人們態度也相當友善，有時走在路上會被人親切地打招呼，讓他來台至今2年沒有感到後悔。