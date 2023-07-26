北市邀民眾於8月12日、8月26日、9月3日及9月16日走進士林商圈、萬華城區及民生社區周邊的友善店家。圖為西門小旅行。（北市商業處提供）

為推廣台北友善店家，北市今年延續「台北友故事」主題推出7場友善店家小旅行，近日來到最後一波活動，北市商業處表示，邀民眾於8月12日、8月26日、9月3日及9月16日走進士林商圈、萬華城區及民生社區周邊的友善店家，體驗時髦新穎、復古風華的台北城，士林及萬華場次報名至7月31日。

商業處表示，友善小旅行以美食、歷史文化及地方特色等不同主題行程，帶民眾欣賞台北城摩登都會、復古美學的不同樣貌， 8至9月陸續推出今年度最後4場小旅行，分別為「商圈友意思：暢遊士林享食趣」、「艋舺尋古追金：萬華生活紋理」、「悠活慢靈魂：漫步民生社區」及「穿梭城市綠境：探索民生綠廊」，帶您走遍台北大街小巷。

商業處說明，台北友故事第三波小旅行，士林場會帶民眾漫步於時髦的士林商圈，走進熱血單車店、以愛和支持佐料的複合式餐飲店、把義式田園風味搬上餐桌的餐坊；萬華場則穿梭繁華老台北城的艋舺回憶，探訪中華茶藝文化的茶莊、老師傅手傳祕方茶飲店、經營超過一甲子結合傳統與創新的中式餅舖。

商業處也說，兩場次民生小旅行則可於台北都會城中蓊鬱的民生長廊散步，品味窯烤香氣四溢的麵包坊、受金質獎肯定的台灣好茶店、充滿手寫溫度的卡片店、溫暖巷弄咖啡店和採用義大利嚴選食材窯烤的披薩店。

商業處表示，友善小旅行除讓民眾認識店家外，更精心規畫不少體驗手作課程，例如製作專屬的蝶古巴特小手提袋、認識大地循環與脈動的植物生態瓶、調配專屬香氛噴霧、視覺與嗅覺饗宴兼具的韓系茶蠟。

商業處補充，報名參加「台北友故事」小旅行將優先篩選「有意願」分享體驗活動心得及「已註冊台北通」的民眾，每場次限額16名，每位民眾限參與一場小旅行，自即日起至7月31日開放報名士林和萬華場次，民生小旅行兩場次則可報名至8月14日，歡迎有興趣參與的民眾踴躍報名。