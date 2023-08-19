大陸女星Angelababy（baby，楊穎）2022年與黃曉明離婚後全心投入演藝工作，在戲劇和時尚領域都有好表現。一直以來外界認為baby長得漂亮人就難親近，但最近baby透露被粉絲求合照她都不會拒絕，想讓他們留下美好回憶；baby也被爆料，就算素顏她一樣不會拒絕合照。

Angelababy工作室的官方微博昨（18日）釋出一段影片，內容是baby專注準備大量親筆簽名明信片，因日前活動臨時取消，導致她沒如約現身，baby想要彌補粉絲們，她也不好意思地說，「很抱歉不能跟你們在線下見面」，所以想用這些小物補償大家。

Angelababy私下素顏被粉絲求合照也不會拒絕。（圖／摘自楊穎工作室微博）

在簽名的時候baby一邊與工作人員聊天，她說小朋友找自己合照都不會拒絕，因為她小時候也有追星，見到偶像時都很感動，長大後明白偶像有不方便合照互動的時候；但對於小朋友來說，只要能見到或互動就是很美好的回憶，想了想就不忍拒絕了。

而baby身旁的工作人員立刻證實，私下baby出遊遇到粉絲求合照，就算她素顏還是大方合影，超級親民的。影片曝光後也讓廣大網友被baby暖到，紛紛留言誇讚，「人美心善就是說baby」、「女神好溫柔，一字一句都好感人」、「看到快哭了，謝謝baby這麼寵粉絲」。