有醫學指出，長期濫用毒品可使人體內源性鈣和尿鈣丟失，易造成骨質流失；46歲黃姓男通緝犯吸毒還販毒，常請藥腳吃免費毒品，要求幫忙跑腿運毒，台中市警方日前接獲線報查緝，黃一時緊張用手一扳牙齒就斷、滿嘴鮮血，警當場起出毒品、人也送醫，警方訊後除依毒品罪嫌送辦，並解送歸案。

台中市刑大偵二隊指出，因偵辦一件毒品案溯源時，接獲陳姓男子檢舉指稱，黃姓藥頭趁他勒戒期間，竟免費供毒給他女友，讓女友染上毒癮還要她當跑腿，運送毒品給其他藥腳，行徑相當惡劣。

警方指出，今年4月中旬持搜索票前往黃男住處查緝，搜索時突見黃嫌滿嘴都是血，進一步詢問，黃手抖拿出1顆牙齒說「嚇到不小心把牙扳斷」，遭查扣毒品1批，模樣相當狼狽。

警方計查獲海洛因5.15克、安非他命12.64公克、夾鏈袋1大包、磅秤1台、行動電話3支等證物；全案依毒品危害防制條例罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，經檢察官偵結後認犯罪事證明確，依法提起公訴在案。

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