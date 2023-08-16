王子出席《沒有你依然燦爛》媒體茶敘。（時創影業提供）

邱凱偉、王子邱勝翊、林子閎、陳璽安出席《沒有你依然燦爛》媒體茶敘。（時創影業提供）

王子邱勝翊、林子閎、邱凱偉、陳璽安出席《沒有你依然燦爛》媒體茶敘。（時創影業提供）

時創影業製作的W劇場二部曲《沒有你依然燦爛》主演林子閎、邱勝翊（王子）、邱凱偉、陳璽安16日出席媒體茶敘，交遊廣闊的王子被問起和他都稍有連結的黃子佼、陳建州、大牙、江宏傑、郭雪芙等新聞人物，連「無緣弟媳」邱宇辰（毛弟）的前女友吳品潔認愛禾浩辰都沒逃過，所有時事被問一輪的他看似管很寬，陳璽安忍不住噴笑：「你根本是小憲哥！」

對於禾浩辰與吳品潔爆熱戀，王子表示：「他們兩個都是很好的人，也都是我滿喜歡的朋友，恭喜恭喜。」他坦言跟禾浩辰私下熟，常一起打球，之前也在大陸合作過，最後不忘幽默置入劇名：「我弟的回應就是『沒有你我依然燦爛』！」笑翻全場。

至於前經紀公司「傳奇星」老闆陳建州（黑人），因不滿遭周宜霈（大牙）指控性騷，告大牙加重誹謗，上午也出庭，王子對此表示：「這件事已經進入司法程序，不方便發表什麼，也沒有特別去跟當事人說什麼，怕打擾對方，且不太清楚事情原貌」。他坦言以前跟大牙會聯絡，現在比較少，以前也沒聽她說過這件事。

此外，他因《全明星運動會》與紅隊領隊江宏傑結緣，對於江宏傑與日本前妻福原愛越洋打官司，王子透露：「他飛去日本時我有傳訊關心他，應該還OK，有陸續關心。」而傳過緋聞的郭雪芙，最近被爆與早午餐店老闆Andy交往，王子說：「我認識那個男生，老闆也是我好朋友，兩個都我好朋友，那個（緋聞）應該不是真實的，只有禾浩辰和吳品潔是真的！哈！」

王子在《沒有你依然燦爛》演出飾演簡嫚書無緣的亡夫「羅政浩」，第一集出場沒多久就車禍領便當，還被簡嫚書整理遺物時意外發現第二支手機，神秘代碼「1152」加上一連串詭異訊息，直指疑似婚前出軌。現實中被問及感情不忠怎麼辦？王子反應超快回說：「我絕對不會有這種狀況發生！」

王子回想拍攝車禍重頭戲仍心有餘悸，「我當時有被現場美術嚇到，因為不知道這場車禍場景會這麼盛大，不但在自強隧道封路整整拍了3個大夜班，也真的在拍車子甩尾時撞到隧道牆壁，現場白煙很濃很嗆，但我還要努力憋氣裝死，真的很困難。」