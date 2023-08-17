法日混血女星魯亞由美擁有精緻五官，搭配帥氣平頭造型散發獨特氣質。（佳映娛樂提供）

勵志冒險電影《勇闖太空》由《即刻救援》尼古拉斯吉羅首度自編自導自演，與「法國第一才子」馬修卡索維茲攜手主演，將於8月18日全台上映。導演尼古拉斯吉羅在清一色以男性視角為出發的太空電影中融入女性元素，找來新生代法日混血女星魯亞由美飾演片中天才數學家，精緻五官加上帥氣平頭造型，一登場便吸引觀眾目光；另外還有一位曾獲法國凱薩獎的資深女星海倫文森特，則扮演主角慈愛且開放的祖母，一路支持著主角追尋夢想，她本人看完劇本就深受感動，讚賞如同「現代版《小王子》」！

《勇闖太空》除了找來「法國第一才子」馬修卡索維茲助陣，還邀請到法日混血女星魯亞由美（Ayumi Roux）飾演片中的天才數學家，精緻五官搭配帥氣平頭造型散發獨特氣質，加上自然不做作的演技，讓人留下深刻印象。年僅22歲的她近年來在《羞恥：法國版》（Skam France）、《無盡的夜晚》（Endleess Night）等法國影視作品中嶄露頭角，也曾在熱門影集《艾蜜莉在巴黎》中軋上一角，飾演餐廳女服務生。這次她在新片《勇闖太空》詮釋太空計畫五人小隊中一員，負責協助計算火箭軌道運行的天才數學家，導演吉羅受訪時表示：「我一直在尋找一位有日本血統的女演員，第一眼就被她上鏡的外型、智慧及才華所打動。」

此外，《勇闖太空》還找來資深女星海倫文森特（Hélène Vincent）來飾演男主角的慈愛且開放的祖母，一路支持他的太空夢。曾獲法國凱薩獎最佳女配角的海倫文森特，早年曾參演過電影大師奇士勞斯基的經典名片《藍色情挑》，她表示最初看劇本時便深受感動，「從第一行就被抓住了，接著一字不漏的讀完整個劇本，它給我感覺就像是現代版《小王子》！」導演吉羅也坦言，片中祖母的角色完全是為她量身打造。導演在解釋女性角色在《勇闖太空》的重要性時說道：「女性是我最欽佩的人，我一直認為女性氣質滋養著男性氣質，反之亦然，就像我拍攝《勇闖太空》同時需要謙卑及野心，片中將兩者緊緊連結在一起。」