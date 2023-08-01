《勇闖太空》為法國男星尼古拉斯．吉羅自編自導自演之作。（佳映娛樂提供）

《勇闖太空》講述志同道合的五人小組，一起製作火箭挑戰飛向太空的搏命計畫。（佳映娛樂提供）

勵志冒險電影《勇闖太空》由《即刻救援》尼古拉斯吉羅自編自導自演，與「法國第一才子」馬修卡索維茲攜手主演，將於18日全台上映。電影描述傑出的航太工程師吉姆從小夢想成為太空人，卻在歐洲太空總署徵選中高分落榜。不願放棄的他，多年來秘密計畫乘坐自己研製的迷你火箭飛向太空。尋夢過程中他幸運遇見志同道合的夥伴組建五人團隊，同心竭力挑戰這項不可能的搏命計畫。

冒險勵志電影《勇闖太空》為曾參演《即刻救援》的法國男星尼古拉斯．吉羅自編自導自演之作，打破觀眾對於太空電影總由美國出品的印象，電影於法國上映後，得到法國三大報之一《西法蘭西報》的影評盛讚為：「一部大師之作！」並分別榮獲開羅國際影展最佳影片及格拉斯哥影展觀眾票選獎的提名。導演吉羅表示：「這並不是一部太空電影，而是『前往太空』的電影，也是關於一群人因為同個目標而相聚，一起成長、逐夢的故事。」

《勇闖太空》籌備期間正好碰上疫情嚴峻之際，導致進展窒礙難行。導演吉羅投入一切以至於陷入經濟困境，但仍堅持完成電影的信念，就和片中主角堅持飛向太空的執著一模一樣，令團隊動容。值得一提的是，在沒有任何太空技術和知識的情況下，製片克里斯多夫．侯西諾扮演十足關鍵的角色，在他的牽線下，找來真正的太空人讓弗朗索瓦．克萊沃伊擔任本片技術顧問。這位曾三度完成太空任務的退役太空人，起初還感到不可置信，但看完劇本後他說：「這很瘋狂，但太棒了！」最後當他看完成品後更感動表示：「我彷彿重溫了自己在太空任務時的感覺。」

不僅如此，《勇闖太空》還獲得法國航太公司阿麗亞娜集團大力幫助，這也是此集團首次提供電影拍攝場地及技術指導。他們不僅讓團隊進入集團實景拍攝，也提供了各種材料、設備，並派出航太工程師提供更專業的協助。這一切都讓導演吉羅感動表示，「我渴望製作一部可信且現實的電影，非常幸運阿麗亞娜集團向我們敞開了大門，這讓一切都更加合理。」