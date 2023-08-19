男星陳建州（黑人）因被女藝人周宜霈（大牙）指控11年前在飯店對她性騷擾，為此怒告刑事加重誹謗告訴，16日首度現身接受地檢署傳喚，當時他在暴雨中向媒體鞠躬、比讚，遭律師李怡貞批「沒那麼多戲的。」陳建州2天後出席韓湘琴的畫展，滿臉笑意，心情看起來不受外界影響。

男星唐志中的76歲媽媽、資深女演員韓湘琴，睽違13年在國父紀念館舉辦推出畫展「韓湘琴的花花世界」，16日是開幕記者會，演員老公唐威、兒子唐志中、前電視主播女兒唐可珊以及方芳芳、鄧美芳、阮經天等眾星友都站台，展現她的好人緣。事隔2天，韓湘琴在臉書分享有關畫展的照片，開心地說：「今天來了不少人來參觀畫展，舊雨新知拍照到手機都沒電了！展場很大走來走去只能穿最舒適的涼鞋了！」

出席18日場次的除了有韓湘琴全家、方芳芳等人，還有正在打官司的陳建州，他戴著黑色棒球帽，身穿黑色上衣，擺出燦笑表情與韓湘琴、唐志中等3人合照，心情看起來很不錯，且被發現身形似乎發福。

陳建州開心的與韓湘琴、唐志中等3人合照。（圖／FB@韓湘琴）

陳建州開心的與韓湘琴合照。（圖／FB@韓湘琴）

陳建州16日結束庭訊後，表示將持續透過法律捍衛清白，而當天下著滂沱大雨，身穿筆挺西裝的他，不畏變成落湯雞，站在暴雨裡對著媒體鞠躬、比出「讚」的手勢，最後乘坐保母車離去，遭律師李怡貞嘲諷：「出法院發現下大雨，一般我們都會從法院大門口立刻跑上車躲雨捏，沒那麼多戲的！要撐傘呀！地下一樓超商有賣傘。」許多網友也留言批評：「假鬼假怪」、「雨再大也洗不清」、「是在拍MV嗎？」但也有人緩頰，認為陳建州只是向媒體打招呼、釋放善意，沒有什麼意思。

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