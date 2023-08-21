日本自衛隊爆出上千件騷擾案件，案件受害者不分男女，案件類型涵蓋濫用權力、性騷擾等，超過6成受害者不敢通報，甚至傳出日本軍方掩蓋騷擾情事，未嚴肅對待指控，其中一名女兵受害者入伍後天天被騷擾，包括被男性同袍抓奶、從後方拍臀。

日本防衛省調查發現，自衛隊內部有多達上千件騷擾事件，超過6成受害者沒通報。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、日本TBS電視台報導，日本防衛省一個因應2022年騷擾案件而成立的專家小組18日發布報告，指出日本軍方掩蓋發生在自衛隊員身上的性騷擾、及其他形式的騷擾案件，並且拒絕認真處理這些指控。

報告指出，至今一共發現1325例騷擾事件，受害者不分男女，80％案例涉及濫用權力，相當於1115人，12％為性騷擾案件，另外也有部份針對女兵生產的騷擾事件。

這起調查源自於2021年，前陸上自衛隊隊員五之井里奈（Rina Gonoi）投訴遭到多名同袍反覆騷擾，迫使她退役，不過日本防衛省以證據不足為由，駁回她的指控。五之井里奈後續公開要求日本軍方調查她的案件，自衛隊遂於2022年9月坦承她遭到虐待並道歉，5名加害者中的4人親自向五之井里奈道歉，防衛省也在當年底將5名加害者解職，並另外懲罰4人。

前日本陸上自衛隊隊員五之井里奈指控，入伍後天天被同袍騷擾，包括被抓奶襲臀。（資料照／美聯社）

五之井里奈後續對加害者及日本政府提出損害賠償訴訟，她說自2020年加入自衛隊以來，天天遭受騷擾，在走廊走路時被拍臀、或從後方抱住，還曾被其他男性同袍親吻臉頰或抓奶。

五之井里奈的案件受到關注後，這支2022年成立的專家小組遂開始調查自衛隊內部的騷擾情形。

報告顯示，超過60％受害者未通報騷擾情事，多達850人，多數受害者不信任自衛隊或防衛省會處理申訴案件，同時他們也擔憂聲張會遭到報復。

另外有多達400名受害者因受騷擾而尋求建議，不過多數人認為沒有獲得適當協助，部分受害者表示被施壓放棄申訴。

部分未申訴的受害者認為，即便向輔導員反映，他們也沒有信心問題會解決；其他受害者指出不知道要向誰申訴，部分受害者描述了軍中「不利於」尋求諮商的氛圍，甚至擔憂被「吹哨者獵人」（whistleblower hunters）鎖定。

這份報告敦促日本防衛省及有23萬名士兵的自衛隊關注軍中騷擾事件，並對上級長官處理申訴的方式進行評估。

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