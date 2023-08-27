大陸《第一財經》27日報導，近期中國大陸文旅部發布通知，公布第三批恢復出境跟團遊名單，根據旅遊平台統計，原先最熱門旅遊目的地之一、十一黃金周出遊搜索熱度第一目的地，都是日本。然而，隨著日本排汙入海事件發生，日本遊已開始退團，十一旅遊市場也發生變化。

大陸旅遊平台攜程統計，已緊鑼密鼓上線逾5000條出境遊跟團、機票酒店打包產品，覆蓋超過1／3的第三批次國家及地區。目前攜程總計有逾8萬條出境遊跟團及機酒打包產品。

攜程集團旅遊事業群團隊游業務總經理肖吟元表示，第一批投入市場的大陸出發團產品已火速被搶購。據悉，通知發布後，攜程當天上線的9月26日上海出發前往摩洛哥的12日跟團產品，次日成團第三天即售罄；9月20日上海發往日本的攜程首發團也已基本售罄。

從攜程跟團搜索量來看，前一段時間日本搜索量已超過東南亞的泰國、新加坡而躍居出境遊第一，土耳其、澳洲的產品搜索熱度均上漲50％左右。

「當前攜程已上線日本跟團遊、目的地參團、私家團、半自助等2000餘條產品，根據此前的數據來看，十一前後日本旅遊原本有望迎來爆發期。」攜程團隊游日本負責人說。攜程數據也顯示，上一周日本團隊遊產品預訂量環比上月同期增長近九成，近期預訂十一出發的日本團隊產品量環比增長逾5倍。

途牛旅遊網相關負責人表示，第三批恢復的國家和地區的跟團遊和「機票＋酒店」產品已在積極籌備中，根據原本計畫，針對境外親子研學類需求，重點推出日本、英國等熱門目的地的小眾、深度、體驗類研學產品。

同程旅行相關負責人稱，目前同程旅行平台已上線前往各出境遊國家的簽證產品，相關跟團遊及「機＋酒」產品也在快速籌備中。新開放的目的地國家中，土耳其、澳洲、日本、北歐等是比較熱門的目的地。

然而，這一切從前幾天日本開始排汙入海事件開始，發生了變化。

《第一財經》報導，查詢26日攜程、同程、途牛和驢媽媽等線上旅遊平台後發現，儘管日本旅遊產品還在銷售，但並未放置在顯眼位置，同時有不少旅遊企業人士透露，已經有一些客人開始退團。

有多家旅行社反映相類似情況。鑒於目前日本排汙入海事件的發酵，不少旅遊企業表示，在接下來的行銷中，尤其是十一假期的旅遊路線推廣計畫中會做出調整，暫時不再大力推廣日本遊，或者會將日本旅遊的相關行銷計畫暫停。

由於日本遊出現退團和遊客觀望，因此各大旅遊企業正在調整十一旅遊推廣計畫，比如驢媽媽方面目前正主推德國、英國和北歐多國旅遊線路。

對此，靠譜旅業CEO張致寧認為，本周開始，日本核汙水排海將對中日間的經貿往來造成一系列影響。從旅遊市場來看，原本已經被納入「出境團隊遊第三批名單」的日本，即將享受到中國大陸十一黃金周帶來的消費紅利。但是，隨著日本核汙水排海引發的安全問題，十一黃金周期間，中國大陸遊客赴日旅遊的預期大幅降低，一旦中國大陸遊客在十一期間「用腳投票」，那麼在未來相當長的時期內，日本的泛旅遊經濟，或將因為中國大陸遊客的減少而出現萎縮的可能。