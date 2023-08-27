日本福島第一核電廠核汙水開始排入海洋後，日本環境省說，海水樣本檢測沒有發現放射性物質，意味著放射性物質水平在安全範圍內。

據《路透》報導，福島第一核電廠周四（24日）開始將經處理的核汙水排放入太平洋，第一輪排放將持續17天。東京電力公司周五（25日）公布的海水採樣檢測結果顯示，核電廠附近海水中氚的濃度低於每公升10貝克勒，截至周日未出現重大改變。

日本環境省周日（27日）說，當局在周邊海域11個地點採集海水樣本，以調查放射性物質氚（tritium）的濃度。檢測結果表明，氚的濃度低於檢測下限，即不到每公升7到8貝克勒（bq／L）。當局強調，海水 「不會對人類健康和環境造成不利影響」。

貝克勒（Becquerel，符號為：Bq）是放射性的衡量標準，日本擬定的排放濃度頂限為每公升700貝克勒。世界衛生組織規定的飲用水放射性物質限量為每公升1萬貝克勒。

一名日本官員周日告訴《路透》，至少在未來3個月內，當局將每周公布一次檢測結果。

此外，據《韓聯社》報導， 韓國原子能安全技術院的3名專家周日啟程前往日本，檢查福島第一核電廠核汙水排海的情況。