藝人大牙（周宜霈）爆料11年前遭黑人陳建州性騷，陳建州一度提起民事訴訟，對大牙求償1000萬元，但事後陳建州撤告，改向台北地檢署提告大牙加重誹謗。北檢上月分「他字案」偵辦，媒體瘋傳北檢將於今(7)日傳喚陳建州出庭，大批媒體在北檢守候一整天，卻等不到陳現身，據了解，北檢原先計畫在3日首度以告訴人身分傳喚陳應訊，但巧合的是，庭訊當天因卡努颱風來襲，北北基停止上班上課，因此預定庭訊時間改期，北檢將另行擇期傳喚陳建州。

大牙6月27日在個人臉書PO文爆料自己曾遭性騷，指控2012年遭當時的老闆黑人陳建州利用2人同赴香港出差時性騷，陳先是不斷示意要進她房間「鬆一下」，還說「那我們快一點」、「妳很正」等言語騷擾，之後還以要討論事情為由進她房間，陳竟從身後環抱她，要求發生關係，當她端出陳妻范瑋琪希望能阻止陳，陳卻說：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」讓她當場傻眼。

大牙透露，會隱忍11年不敢翻臉，是因為陳曾在黑澀會時期冷凍過她，「他有的是方法能讓我馬上沒有工作」。但若是再不說出來「11年前那個晚上永遠是我不時會想起的惡夢」。

但陳建州否認此事，一度對大牙提起民事訴訟求償1000萬，陳上月撤告，改向北檢提告大牙加重誹謗。北檢上月21日分「他案」，將大牙列為被告，大牙成為台灣「＃Me Too」運動裡第一個挨告的「受害者」。

7日一早，不少媒體聽聞北檢將於今(7)日傳喚陳建州出庭，吸引大批媒體在北檢守候一整天，卻等不到陳現身，有媒體向北檢查證今天是否傳喚陳建庭，但北檢對此表示「毫無所悉」。