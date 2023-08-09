56歲藝人許傑輝早年從幕後轉幕前，在演藝界相當資深；近期遭女星黃云歆爆料教課時性騷擾，許傑輝先回應當年排戲或許太直白但沒有雜念，他誠懇道歉，而女星小嫻、短今則發聲爆料，許傑輝6月宣布退出演藝事業，而大牙（周宜霈）開設Podcast節目請來黃云歆談論Me Too，透露當時哭到靈肉分離。

大牙今（9）日在社群平台宣布開設Podcast 頻道「姊姊妹妹牙起來」，第一集來賓請來黃云歆，透露同事聽完初剪後都很想哭，建議大家「如果你沒準備好，不要聽！我不知道自己還能再做點什麼？但是我只想做我覺得對的事，也把這段對談，當作是一種療傷的過程，頻道會不定期更新，我也希望自己能在這個過程中，邊學習、邊成長，我不是一個人，你也不是。」

黃云歆表示出道時經紀人曾要求不管發生什麼事情，都不要發表個人意見，這會對事業造成傷害，她也說編劇簡莉穎是她的學姊，當時她看到簡莉穎發文控訴作家性騷後，就和身邊朋友表示自己也想指名道姓講，但大家都覺得做了沒有好處，結果有劇場學生指控許傑輝性騷，小嫻將連結傳給黃云歆，風向卻是都在檢討學生，讓黃云歆決定說出來，之前沒有因性騷流淚，但打給小嫻時一度爆哭「我哭到靈肉分離，我的腦袋很困惑，我的腦袋一直在問自己我為什麼在哭，有什麼好哭的，可是我的身體無法控制，整通電話我都在哭」。

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