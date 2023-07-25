周宜霈（大牙）上月發文控訴11年前遭陳建州（黑人）性騷擾，陳建州發聲明駁斥後，隨即和老婆范瑋琪對大牙提告民事訴訟、求償1000萬，並要求大牙在臉書發布道歉聲明置頂3日，不過昨陳建州撤告、改提刑事告訴，而他回應中提到：「本人不佔用及利用大眾資源」，遭律師李怡貞酸爆。

陳建州、范瑋琪對大牙撤回民事告訴、改提刑事告訴，他透過經紀人表示：「本人不佔用及利用大眾資源，一切聽從律師的建議，已提出刑事告訴。」遭律師李怡貞發文狂酸：「換句話說，『本人改佔用及利用國家資源。感謝檢座！』」還虧說：「幫承案檢座哭哭」。

其實不只大牙發文指控，「微風女神」郭源元、前黑澀會美眉妖嬌都有跳出來發聲，不過陳建州目前只大動作對大牙提告，有網友也留言問：「又不止大牙一個人爆料，為什麼只敢吿大牙？心虛嗎？」對此，李怡貞則認為：「殺雞儆猴到底」。

李怡貞回應網友。（圖／女人大律師李怡貞臉書）

針對陳建州改提刑事告訴，大牙經紀人表示：「針對法律層面問題，目前暫時都先不回應。」對此，台北地檢署證實，上周已收到陳建州的告訴狀，並於上周五分「他」字案偵處，大牙是「他字案」被告，告訴案由為「妨害名譽」。

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