57歲董至成2020年和前妻羅若云（Theresa）結束19年婚姻，單身3年的他，日前被拍到和小28歲網紅、JKF女郎「甜心Q匠」到萬里海水浴場牽手踏浪，第二春疑似有譜，董至成坦言對甜心Q匠有好感，雙方曖昧5個月，而近日被問到戀情近況時，董至成回應了。

董至成春風得意，被拍到和甜心Q匠在海邊牽手踏浪約會，女方身材前凸後翹、顏值高，董至成貼心鋪沙灘墊，還幫忙拍照，第二春疑似有譜，甜心Q匠事後雖然發好人卡，稱董至成是很好的大哥哥，不過董至成坦言對甜心Q匠有好感，還說自己雖然大女方28歲，「體力還OK」。

關於戀情近況，根據《三立新聞網》報導，董至成坦言，雙方曖昧5個月，目前還沒交往，而新聞曝光後，兩人一樣正常互動，並沒有加速發展，董至成還透露有其他選擇，表示怎可能把雞蛋全放在同一個籃子。

關於甜心Q匠有過一段婚姻、育有一小孩，董至成說不介意，畢竟他也失婚，「人家不跟你計較，你還計較人家？」不過董至成也說，現階段還是多交朋友，沒有要定下來或是再婚的念頭。