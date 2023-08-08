一名男子高三時和同學在外租房，某天對方在浴室洗澡，突全裸衝出浴室，神情緊張地說，「浴室天花板有女生的聲音，且還有一隻手移動天花板的隔板」，他進浴室查看，天花板隔板果真被移開，讓他瞬間起雞皮疙瘩，直呼「雖然什麼都沒看見，但我還是嚇到了。」

原PO昨（7）日於臉書社團《靈異公社》指出，高三未抽到學校宿舍，被迫到外租房，他抱著再幾個月就要畢業的想法，和同學在學校不遠處租雅房，內有兩間浴室，一間距離較遠，另一間就在他房間的正對面。

某日原PO和同學在外打球返回住處，同學先洗澡，過沒多久對方就全裸衝出浴室，顫抖地說「剛剛天花板有女生在講話」，同學懷疑自己聽錯還靠近確認，看到一隻手把天花板的隔板移開，他聽得起雞皮疙瘩。

原PO和室友到浴室查看，天花板隔板真的被移動，完全沒聽到聲音，還是讓他非常害怕，嚇得不敢再使用該間浴室，「雖然後來也沒發生什麼事，也沒親眼看到，我還是嚇到了。」

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