租屋最怕碰上惡房東，一名男大生寫下遇到「吸血房東」的血淚史，他入住半年後，房東開始找理由漲房租、電價，電費從一度5元漲到9元，租約到期搬離時，房東竟因「浴室發霉」向他索討20萬裝潢費。網友全看傻眼，直呼「這房東是詐騙集團吧！」

一名男大生在《Dcard》發文指出，剛住進租屋處一切正常，租金原本一個月7200元、電費1度5元；半年後房東稱物價上漲，房租將調漲到7500元，他心想差300元而已，就繼續住。沒想到2、3個月後，房東又要調漲電費，1度漲到9元。

男大生表示，合約到期前一個月，房東詢問是否打算續租，「如果要續租的話，租金調漲為12500元，不續租請告知並將房間恢復原狀，若未打掃乾淨收清潔費2000元。」

男大生終於撐到搬離那天，房東卻表示浴室牆壁發霉沒清理乾淨，需收2000元，他同意付款，沒想到房東又打電話來，稱發霉太嚴重，質疑他惡意破壞，評估要重新裝潢，要求他支付18至20萬元費用，還嗆聲「不負責就報警」。

他直言浴室沒有對外窗，也沒有抽風機，專業清潔人員處理2000至3000元就搞定了，「最好是發霉要整間打掉重新裝潢」。房東回覆，已找人處理，費用14000元，希望雙方「各退一步」。最後男大生付了1萬多元，才結束這場鬧劇。

許多網友看完都傻眼，認為原PO太好講話，難怪會被坑錢，「這房東是詐騙集團吧」、「只能說你人太好，到2000元發霉清潔費那邊，我就不能接受了」、「無故漲房租那邊，你就可以告他了，哪來這麼多後續。」

也有網友提醒，「退租檢查完當下就要兩清了，押金也要當下處理完，建議未來還有類似情況要留個對話紀錄或是證明，合約都乾淨結束互不相欠。」