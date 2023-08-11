一名女網友和男友交往一年多，對方稱之前「空窗10年」，不過兩人近日發生親密關係，男友「單手解內衣扣」的動作卻相當熟練，讓她忍不住想問「這是每個男人必備的技能嗎？」網友看了笑說「男人的嘴聽聽就好」、「買假人在家練習維持手感，蠻有心的。」

一名女網友在臉書「匿名2公社」社團發文表示，和男友交往一年多，兩人第一次發生親密關係時，對方就能「單手解內衣扣」，她回想男友曾透露先前已空窗將近10年。原PO好奇問「單手解內衣扣是每個男人必備的技能嗎？各位怎麼看？」

許多網友看了秒懂，「男人的嘴聽聽就好，認真就輸了」、「空窗10年不代表這10年沒性生活啊」、「男生都說空窗，但沒說沒『跑友』」、「代表他性經驗非常豐富，交手過的女孩子不計其數。」

還有網友笑說「他為了這天練了10年，妳卻不相信專業」、「可能買了一件內衣回家天天練」、「為了怕這天壞了氣氛，找女性朋友練習很久，這麼用心良苦妳還質疑他。」