Yahoo奇摩拍賣出現一批夢幻商品！中華職棒球員工會獨家上架人氣球員明星賽實戰球衣、球具與周邊商品，包括台灣巨砲陳金鋒、國民男友王威晨、小可愛江坤宇的簽名球衣，以今年正式進入棒球名人堂的陳金鋒的簽名實戰球衣最受歡迎，截自8月15日上午10點為止，已標價超過3.8萬元，下標次數高達31次，為所有商品中最高競價。

「中信兄弟」中華隊客場簽名實戰球衣-江坤宇。（Yahoo奇摩拍賣提供／古明弘台北傳真）

球衣競標價緊追在後的是19歲即站穩一軍游擊手、2023明星賽票選「人氣王」的江坤宇，而日前與父親王光輝相隔22年，於同日擊出再見安打的王威晨，簽名實戰球衣也人氣高漲，目前競標價高居第3。中華職棒人氣周邊競標商品近期陸續結標，想挖寶珍藏的球迷把握機會。

「中信兄弟」明星隊客場簽名實戰球衣-王威晨。（Yahoo奇摩拍賣提供／古明弘台北傳真）

中華職棒球員工會近年來於中職明星賽後都會舉辦義賣活動，將實戰簽名球衣、球具開放球迷競標，並將義賣收入全數捐助職棒退役人才照顧等。去年於Yahoo奇摩拍賣平台推出共262項競標拍賣商品，總計共募得314萬元，其中以王威晨簽名實戰球衣競標金額飆破7萬拿下第一。今年Yahoo奇摩拍賣擁有獨家上架超過270項義賣競標商品，除球員親筆簽名的球衣、球棒外，還有球鞋、太陽眼鏡、頭巾與練習T恤等，其中王威晨、江坤宇兩人的實戰球衣開放競標3天以來兩件球衣競標金額合計已衝破6萬。

即日起至8月22日，Yahoo奇摩拍賣祭出多元商品享1+1多件優惠、消費還可登記抽國賓雙人電影票！同時，更可運用Yahoo奇摩拍賣超贈點回饋計畫，筆筆消費回饋1%無上限。