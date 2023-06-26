為洗刷台灣行人地獄惡名，交通部原研議6月30日起，汽機車不讓行人將加重罰6千元，同時還要強制上道安講習課程，卻在日前突然喊停。交通部長王國材認罰責過於嚴苛，今（26日）天下午將進行討論，月底給出最終方案。然而前立委沈富雄轟交通部此作法相當丟臉，並自曝自己過馬路常常來不及。對此，一份最新網路投票卻顯示，最多人認為現行規範不用調整。

沈富雄近日在政論節目《少康戰情室》中指出，針對禮讓行人，交通部提出來的行政院版，立法院通過了。然後又覺得不對而煞車，這是非常丟臉的事，怒轟「只因是針對行人方便，甚至只是開車方便的關係，所以大家都不仔細去看內容？」此外，沈還強調，他通過的馬路都很長，如果斑馬線中間還有分隔島，他只能走到分隔島先停下來，台灣交通設計應該在精緻一點。

而入口網站《Yahoo民調》今日也發起投票，截至下午2點30分，已經有超過萬人參與。針對「過去執法標準為車子距離行人約3公尺就須停讓，你覺得需要調整嗎？」，有19.1%的民眾認為「需要調整，距離應更長」、但認為「不需調整」的參與者最多，高達37.6%、另有26.5%的人則抱持「需要調整，距離應變短」的態度、「不知道/沒意見」則占16.8%。檢視上述資料，表態維持現狀的網友居冠。

另在「交通部擬調整停讓標準，你最贊同以下哪一項？」一題，最多人支持「視道路寬度，彈性調整停讓距離」，占37.4%、其次為「維持現行法規標準，車子距離行人3公尺須停讓」，占17.8%、「行人穿越線上只要有行人，就須停讓」占13.1%、「行人穿過中央分隔島，就須停讓」占10.1%、「其他」占8.9%、「不知道／沒意見」占12.7%。