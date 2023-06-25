馬刺25日除了替今年選秀狀元文班亞馬舉辦盛大加盟記者會與球迷會，更讓他首度穿上1號球衣簡短熱身大秀灌籃，文班亞馬還自爆，「我昨晚跟鄧肯、大衛羅賓森與吉諾比利共進晚餐，我在兩個小時內對於NBA的了解，比起之前一生瞭解還要多。」

「在我整個籃球生涯，馬刺一直都是不一樣的存在，在NBA當中，馬刺打的是不同的籃球，」文班亞馬說，「學校很多教練都會討論馬刺的比賽，法國也有很多在馬刺隊史留下成績的球員，我認為在NBA歷史裡面，馬刺是相當輝煌的球隊，但在法國也很舉足輕重。」

至於自己的比賽風格，文班亞馬強調，做為一名球員，他就是他自己，他正在努力學習當中，但不會讓任何人改變他的比賽方式，接下來他除了準備要在NBA夏季聯賽出場，也打算要在聖安東尼找房子，以及飛往波特蘭跟贊助商Nike見面。

甚至文班亞馬提前預告，「我打算在40歲之前宣告退役！」馬刺總教練布萊恩萊特則在加盟記者會上說：「我們很興奮能跟你一起成長，且希望可以不斷挑戰你，讓你變得更好，特別是我們總教練帕波維奇。」