不少女生會在廁所補妝，一名女網友抱怨，昨天逛百貨公司，進廁所發現一群「瞎妹」竟席地而坐化妝，化妝品散落一地，霸占通道，直呼「有夠沒水準，看到超級火大！」網友也怒批「超級丟臉，怎麼可以沒水準到這種程度」、「超噁心欸，無法接受坐地板，尤其是廁所附近的。」

一名女網友在《Dcard》發文指出，昨天逛百貨公司，要上廁所竟看到一群女生坐在地上化妝，化妝品散落一地。她怒批「有夠沒水準，直接擋在廁所門口的通道化妝，現在蝦妹也太多，是不會進去廁所化嗎？」

更讓原PO不滿的是，她躡手躡腳經過，其中一位女生翻了白眼，嗆「如果踩到我的散粉，我一定會爆氣。」原PO當場被按爆「X！妳們擋在通道，我才會爆氣！」

許多網友看了也罵翻，「一堆炸蝦還自以為厲害，只是粉裹比較厚而已，裡面根本沒料」、「這群猴子是當夜市在擺攤是不是？超級丟臉欸」、「廁所門口超髒欸」、「原本想說在廁所化妝蠻正常的，直到看到了圖片，我是真的嚇呆了！」