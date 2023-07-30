羅志祥（小豬）今（30日）在小巨蛋舉辦第2場「2023羅志祥演唱會 EVOLUTION 台北站」，適逢他44歲生日心情大好，開場後唱完〈愛轉角〉等金曲，感性對滿場上萬歌迷說：「這2天下來真的感覺又回到以前一樣，很感謝每一個在座的大家，不管你從那裡來，誠心地再次謝謝大家。」提到2天演出每個角度都安排攝影機錄下珍貴畫面，「所以你們每個人趕快補妝，現場開放3分鐘時間補妝」。

接著邀全場成功做出波浪舞，「我從來沒玩過好興奮喔」，他感動喊：「謝謝你們讓我達成夢想，好開心！今天是什麼日子你們知道嗎？」要求大家為他送上祝福「羅志祥生日快樂」，笑說：「我其實很彆扭，但我真的很想（把大家的祝福）放進影片裡。」聽完大家的生日祝福後，羅志祥搞笑說：「謝謝大家，今天演唱會到此結束！」節目進行不到一小時就想收工，接著又自己喊安可繼續唱，笑翻所有人。