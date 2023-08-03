周揚青自從與「小豬」羅志祥分手後憑藉自身努力，微博累積逾1100萬粉絲。最近除了度假外，也上綜藝節目談及自身定位，尤其在社群分享的度照，讓粉絲見識到她傲人的超兇曲線。

最近周揚青上知名製片「丁丁張」主持的節目《這樣的你》，明確定位自己是「網紅」而非藝人，頻繁上熱搜不會影響商業價值，且妝髮造型自由很多：「女藝人不能化煙燻妝、染黃頭髮，因為沒有高級感」，因此遇到大牌化妝師幫忙化跟女明星一樣的妝會立刻反應，丁丁張聽完有些困惑，詢問：「為什麼不減低妳的銳度？」，周揚青也直球回應：「我本身就是這樣，為什麼要修飾原本的我？就因為迎合大家喜好？」

周揚青進一步解釋若要符合大眾意義上的藝人得有才藝，但她會的是經營品牌、賣衣服、賣化妝品，對此，丁丁張追問：「大家會認為上綜藝就是想當藝人？」，周揚青聽完提及曾接到女主角的劇本，但她認為有才華的人很多，自覺難以勝任：「開玩笑？我上去就是丟人現眼4個字」否認想當藝人一說，不過她也不把話說死，表示如果未來想突破自己，才會去當藝人，但至少不是現在。

節目播出當天，周揚青也在IG曬出度假照，她站在岸邊拍照，身後是一望無際的海洋，身上穿一件黑色比基尼，腰間採用鏤空設計，露出纖細螞蟻腰，高衩設計直逼腿跟，露出一雙鉛筆腿，完全是海邊最美的風景，讓網友們大讚：「好火辣！！」、「怎麼還這麼白」、「真的太美麗了啊啊啊啊啊。」